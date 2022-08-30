Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı flaş transferlerle adından söz ettirdi. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, buna karşın ilk 4 haftada 2 gol atabildi. Teknik direktör Okan Buruk, kanat bölgesindeki alternatifsizlikten dolayı bu bölgenin güçlendirilmesini isterken, gündeme ise Bordeaux'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Amadou Traore geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon şampiyonluk hesabı yapan Galatasaray, transfer döneminde Seferovic, Oliveira, Torreira ve Mertens gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, buna karşın 7 puan topladı. Kanat bölgesinde Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansının beklentileri karşılayamaması üzerine, teknik direktör Okan Buruk bu bölgeye transfer istedi.

LİSTE BAŞI AMADOU TRAORE!

Sarı-kırmızılılar Fransa Ligue 1 temsilcisi Bordeaux'la sözleşmesi sona eren Amadou Traore için harekete geçti. Cimbom 20 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım hem de bu bölgedeki alternatifini artırmak istiyor.

AMADOU TRAORE KİMDİR?

Amadou Traore, 7 Mart 2002 tarihinde Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Futbola 2015'te Bordeaux'un altyapısında başlayan Traore, Fransız ekibinin tüm alt kategorilerinde forma giydi. Yaz transfer döneminde sözleşmesi biten Gineli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 400 bin Euro...