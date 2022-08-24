Orta saha ve hücum hattına yaptığı transferlerle göz dolduran Galatasaray, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Andreas Hanche-Olsen ve Shamar Nicholson ile uzun zamandır ilgileniyordu. Ancak Aslan, daha iyi alternatifler için harekatı beklemeye aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son olarak Torreira ve Mertens'i kadrosuna katan Galatasaray'ın transferde frene basmasının sebebi belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre stoper, sol bek, kenar oyuncusu ve forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardıkları Norveçli savunmacı Andreas Hanche-Olsen ve Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson'u olası daha iyi alternatifler nedeniyle bekletiyor.

KİRALIK GELECEK

Olsen'e yıllık 700 bin euro bütçe ayıran Galatasaray, 3 milyon euro bonservis talep eden kulübü Gent'i ikna etme noktasına geldi. 1.92 boyundaki Nicholson için Spartak ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor. İki oyuncuya garanti gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın önemli liglerinde 1 Eylül'de kapanacak transfer tahtasını bekliyor.