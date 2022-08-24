Son olarak Torreira ve Mertens'i kadrosuna katan Galatasaray'ın transferde frene basmasının sebebi belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre stoper, sol bek, kenar oyuncusu ve forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardıkları Norveçli savunmacı Andreas Hanche-Olsen ve Jamaikalı santrfor Shamar Nicholson'u olası daha iyi alternatifler nedeniyle bekletiyor.
KİRALIK GELECEK
Olsen'e yıllık 700 bin euro bütçe ayıran Galatasaray, 3 milyon euro bonservis talep eden kulübü Gent'i ikna etme noktasına geldi. 1.92 boyundaki Nicholson için Spartak ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor. İki oyuncuya garanti gözüyle bakan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın önemli liglerinde 1 Eylül'de kapanacak transfer tahtasını bekliyor.