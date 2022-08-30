Yaptığı transferlerle büyük sükse yapan Galatasaray beklenen katkıyı alamadı. Mertens, Seferovic ve Sergio Oliviera gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, 4 maçta sadece 2 gol atabildi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trabzonspor deplasmanından beraberlikle dönerek ligde 4 maçta 7 puana ulaşan G.Saray'da, hücumdaki kısır performans dikkat çekiyor. Geçen yıl 13. olarak tamamladığı sezonda 38 maçta 51 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise geride kalan 4 maçta sadece 2 kez ağları sarsabildi. G.Saray, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı. Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında ise Gomis son anlarda sahneye çıkarak takımın skor üreten tek ismi oldu.

DİREKLERİ DE GEÇEMEDİ

Özellikle Seferovic ve Kerem'in performansı beklentilerin çok altında kaldı. İsviçreli golcü, ilk 4 haftayı boş geçti. Geçen hafta kaçırdıklarıyla eleştirilen Seferovic, Trabzonspor karşısında sahada adeta yürüdü. Geçen sezonun yıldızı Kerem de vasatı aşamayınca Cimbom, skor üretmekte zorlandı. Girdiği fırsatları cömertçe harcayan Aslan'da şanssızlık da dikkat çekti. Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında 1'er kez direğe takıldı.