Galatasaray transfer haberi: Hücum hattında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte kadroya takviye yapmak için çalışmalar sürdürüyor. Cimbom'da gündeme gelen son isim ise Tottenham forması giyen Lucas Moura oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücumda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.

CONTE'NIN PLANLARINDA YOK

Takvim'in haberine göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı. Sarı-Kırmızılılar'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bululan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Sambacı, Premier Lig'de 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Lucas Moura her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

35 KEZ MILLI TAKIMDA FORMA GİYDİ

2018 yılında PSG'den 28.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 204 maçta 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. 35 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan ve rakip ağları 4 kez sarsan Lucas Moura konusunda 1 Eylül sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.