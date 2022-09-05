Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele sarı kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalanırken maçın ardından Erden Timur flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sayacak onlarca şey var. Her zaman iyi niyetli davranmanın karşılığı bu olmamalı. Artık bu işe dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenlerin sonuçlarına katlanması lazım. Sadece bize değil, başkalarına yapılınca da takipçisi olacağız"

"Hata varsa sorun yok, niyet kötüyse bu sorgulanmalı. Ne bize ne de başka takımlara zarar verilmesini kabul etmiyoruz. Devre arasında gereken tüm konuları ilettik. Galatasaray hakemleri de yenmek zorunda değildir"

"Transferlerle ilgili bir şey diyemeyeceğim ancak 1-2 gün içinde hepsi gelmiş olacak. Rakiplerimizden 3 ay daha geç başladık transferlere. Ne kadar para koyarsanız koyun, FFP diye bir şey var"