Trabzonspor-Galatasaray derbisi sonrası forvete Krzysztof Piatek atağı! Andrea Belotti olmadı o geliyor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 4 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda bu bölgede Seferovic ve Gomis bulunmasına rağmen, yıldız isimlerin son vuruşlarda etkisiz kalması sonucu harekete geçildi. Andrea Belotti'yi Roma'ya kaptıran Cimbom'un bu bölge için düşündüğü isim ise geçtiğimiz yarım sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl kulübü Hertha Berlin'de forma şansı bulamayan Krzysztof Piatek oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

2022-2023 sezonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Seferovic, Oliveira, Torreira ve Mertens gibi isimlere imza attıran sarı-kırmızılı takım, buna karşın hücumda son vuruşları gerçekleştiremedi.

Çıktığı 4 maçta sadece 2 gol atabilen Cimbom, bu bölgeyi güçlendirmeye karar verdi. Belotti'yi Roma'ya kaptıran ve Icardi'nin sürecinin uzaması sebebiyle sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim ise Krzysztof Piatek oldu.

4 MAÇTIR KADRODA YOK!

Bonservisi Hertha Berlin'de bulunan Polonyalı forvet, Almanya'da şu ana kadar forma şansı bulamadı ve teknik direktör Sandro Schwarz tarafından kadroya bile alınmadı.

Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen 27 yaşındaki forvetin, Cimbom'un bu teklifine sıcak bakabileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Almanya ve İtalya'da top koşturan Polonyalı santrfor, çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.

KRZYSZTOF PIATEK KİMDİR?

Krzysztof Piatek, 1 Temmuz 1995'te Polonya'nın Dzierzoniow kentinde dünyaya geldi. Futbola Dzierzoniow kentinin kulübünde başlayan Piatek; sırasıyla Lubin, Zaglebie Lubin ve Cracovia'da forma giydikten sonra 2018 yazında Genoa'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Burada yarım sezon top koşturan Polonyalı forvet, devre arasında Milan'a 35 milyon Euro'ya imza attı. 2020 devre arasında Milan'dan Hertha Berlin'e 24 milyon Euro'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Fiorentina'da oynadıktan sonra kulübü Hertha Berlin'e geri döndü.Alman ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...