2022-2023 sezonu resmen başladı ve Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kaldı. Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor son olarak Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı ve Rus golcüyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Adana temsilcisi, ligde ise 6. sırada yer aldı.
Mavi Şimşekler bu maçlarda 8 gol atıp, 6 gol kalesinde görürken; 2.66'lık bir gol ortalaması tutturdu. Adana Demirspor'da yolu bir dönem Galatasaray'dan geçen oyuncular yeni bir sayfa açarak takımlarını sırtlayan isimler oldu.
İşte 3 futbolcunun o istatistikleri:
YOUNES BELHANDA
Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan ayrılan Belhanda, sezona bomba gibi başladı. Faslı yıldız oynadığı 3 maçta da gol atarak adından söz ettirdi. Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda ligde maksimum 6 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, bu istatistiğinin yarısına sadece 3 maçta ulaşma başarısı gösterdi.
HENRY ONYEKURU
Olympiakos'tan satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan Henry Onyekuru, Mavi Şimşekler'in skor yükünü üstlenen bir diğer isim oldu. Ligde çıktığı ilk 2 maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı kanat, Fenerbahçe maçında ise 1 penaltı kazandırdı ve 1 asistlik katkı sağladı.
BADOU NDIAYE
Adana Demirspor'a 3 yıllığına imza atan ve 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye, skora katkı yapan isimlerden... Senegalli orta saha oyuncusu, Sivasspor mücadelesinde 1 asistlik katkı gösterdi.
8 GOLÜN 6'SINDA İMZALARI VAR
Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye; 3 maçta atılan 8 golün 6'sına doğrudan katkı yaptı. Diğer iki golü ise Gökhan İnler ve Artem Dzyuba kaydetti.