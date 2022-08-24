Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken, Adana Demirspor 6 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezon Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana temsilcisi, yaz transfer döneminde Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru'yu da renklerine bağlamıştı. Galatasaraylı eski oyuncular, Mavi Şimşekler'de yeni bir sayfa açtı ve takımlarını sırtlayan isimler oldu. İşte o istatistikler... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)

2022-2023 sezonu resmen başladı ve Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kaldı. Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor son olarak Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı ve Rus golcüyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Adana temsilcisi, ligde ise 6. sırada yer aldı.

Mavi Şimşekler bu maçlarda 8 gol atıp, 6 gol kalesinde görürken; 2.66'lık bir gol ortalaması tutturdu. Adana Demirspor'da yolu bir dönem Galatasaray'dan geçen oyuncular yeni bir sayfa açarak takımlarını sırtlayan isimler oldu.

İşte 3 futbolcunun o istatistikleri:

YOUNES BELHANDA

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan ayrılan Belhanda, sezona bomba gibi başladı. Faslı yıldız oynadığı 3 maçta da gol atarak adından söz ettirdi. Galatasaray'da geçirdiği 4 yılda ligde maksimum 6 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, bu istatistiğinin yarısına sadece 3 maçta ulaşma başarısı gösterdi.

HENRY ONYEKURU

Olympiakos'tan satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanan Henry Onyekuru, Mavi Şimşekler'in skor yükünü üstlenen bir diğer isim oldu. Ligde çıktığı ilk 2 maçta 2 gol kaydeden Nijeryalı kanat, Fenerbahçe maçında ise 1 penaltı kazandırdı ve 1 asistlik katkı sağladı.

BADOU NDIAYE

Adana Demirspor'a 3 yıllığına imza atan ve 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye, skora katkı yapan isimlerden... Senegalli orta saha oyuncusu, Sivasspor mücadelesinde 1 asistlik katkı gösterdi.

8 GOLÜN 6'SINDA İMZALARI VAR

Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye; 3 maçta atılan 8 golün 6'sına doğrudan katkı yaptı. Diğer iki golü ise Gökhan İnler ve Artem Dzyuba kaydetti.