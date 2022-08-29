Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takımda gelecek isimler için yoğun mesai harcanırken, gidecek oyuncular da netleşiyor. Son olarak Marsilya ve AEK Atina'nın G.Saray'da formayı Sacha Boey'a kaptıran Omar Elabdellaoui'ye talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

2022-2023 sezonunda şampiyon olarak tamamlayarak taraftarlarını mutlu etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılarda gerek yeni transferlere kaynak oluşturmak gerekse takım maaş bütçesini dengelemek açısından gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar için piyango gibi bir iddia ortaya atıldı.

"MARSILYA VE AEK ATINA OMAR'A TALİP OLDU"

Guardion Sport'tan Will Unwin'in haberine göre; Sacha Boey'a formayı kaptıran Omar Elabdellaoui'ye Marsilya ve AEK Atina talip oldu.

LEO DUBOIS TRANSFER EDİLDİ

Sağ beke Leo Dubois takviyesi yapan Cimbom'da, oyuncunun sakatlanması sonrası Sacha Boey forma giymiş ve etkili bir performans göstermişti.

FORMA ŞANSI BULAMADI!

Bu sezon henüz forma şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl 7 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı. 2023 yazına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunan Norveçli sağ bekin güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro...