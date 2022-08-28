Transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Andrea Belotti, Roma ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Roma, beklenen transferi resmen açıkladı. Serie A ekibi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki forvet Andrea Belotti'yi kadrosuna kattı.

"ROMA'NIN HEDEFLERİ İNANILMAZ BÜYÜLEDİ"

İtalyan forvet ilk açıklamasında; "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Roma Futbol Direktörü Tiago Pinto ise; "Andrea Belotti'nin Roma'yı seçmedeki kararlılığı hepimizi etkiledi. Bu yeni maceraya başlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz." sözlerini sarf etti.

11 NUMARALI FORMAYI GİYDİ

2023 yazına kadar yeni takımıyla sözleşme imzalayan Belotti, 11 numaralı formayı terletecek. Torino'yla sözleşmesi biten İtalyan forvet, bonservis bedelsiz Roma ile sözleşme imzaladı.