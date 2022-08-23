Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Cengiz Ünder konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Milli yıldızın kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Cengiz'in İstanbul'a dönmesi için baskı yaptığı ifade edildi. İşte detaylar...

Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder bir süredir teknik direktör Igor Tudor'la yaşadığı sorunlarla gündemde yer alıyor. Son olarak Nantes ile oynanan maçın 65. dakikasında oyuna giren ancak 18 dakika sonra Hırvat hoca tarafından oyundan alınan milli futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti. Takvim'in haberine göre, bu gelişmeler sonrasında ismi Galatasaray ile anılmaya başlayan Cengiz Ünder'e kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu tarafından "İstanbul'a dön" baskısı yapıldığı öne sürülüyor.

Bu baskının genç yıldızın kariyer planlamasını ne şekilde etkileyeceği merak konusu. Alınan bilgilere göre Galatasaray şu ana kadar Cengiz Ünder'le ilgili bir transfer girişiminde bulunmadı. Ancak yönetimin, milli futbolcuyla ilgili yaşananları çok yakından takip ettiği ve uygun şartların oluşması durumunda Marsilya ile temasa geçileceği de gelen bilgiler arasında.