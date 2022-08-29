Galatasaray, Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı Süper Lig'in 4. haftasındaki mücadele öncesi yeni bir uygulamaya imza attı. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla eski bir Süper Lig hakemi Galatasaraylı oyunculara Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ı analiz etti.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray teknik ekibi ve futbolcular, Trabzonspor analizi dışında özellikle takıma yeni katılan oyunculara bir Süper Lig hakemi vasıtasıyla hakem Ali Palabıyık'la ilgili bilgiler paylaştı.
ARTILARI VE EKSİLERİ ANLATILDI
Yapılan analizde takımın yeni yıldızlarına Ali Palabıyık'ın artı ve eksi yönleri anlatılırken doğru iletişim kurulursa sıkıntı yaşanılmayacağı iletildi.
Karşılaşma boyunca sarı-kırmızılı takımdan sadece Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.
Galatasaray'da oyuncuların gereksiz kart görmemeleri ve hakemlerle doğru iletişimi kurmaları adına teknik ekibinin bu uygulamayı Süper Lig'deki önemli karşılaşmalar öncesi yapacağı belirtiliyor.