Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 4 maçta sadece 2 gol atabilen Galatasaray, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda bu bölgede Seferovic ve Gomis bulunmasına rağmen, yıldız isimlerin son vuruşlarda etkisiz kalması sonucu harekete geçildi. Andrea Belotti'yi Roma'ya kaptıran Cimbom'un bu bölge için düşündüğü isim ise geçtiğimiz yarım sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl kulübü Hertha Berlin'de forma şansı bulamayan Krzysztof Piatek oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)