Galatasaray, transferde hücum bölgesine takviye yapma peşinde. Bir süredir Nicholson için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite ve Hertha Berlin’den Krzysztof Piatek’le de ilgilenmeye başladı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ligin ilk 3 haftasında 2 gol atabilen ve Haris Seferovic'ten şu ana kadar beklediği verimi alamayan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar hız kazandı. Takvim'in haberine göre, Spartak Moskova formasını giyen Shamar Nicholson için bir süredir çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın listesine iki isim daha girdi.

XAVI TAKIMDA ISTEMIYOR



Yönetimin gündemine aldığı ilk ismin Barcelona'dan Martin Braithwaite olduğu öğrenildi. Katalan ekibinde teknik direktör Xavi'nin planlarında yer almayan Danimarkalı forvetle bir süredir sözleşme fesih görüşmeleri yapılıyor. Galatasaray'ın Braitwaite ile ilgili gelişmeleri yakından izlediği belirlendi. Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 10 kez de fileleri havalandırdı. Braithwaite, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI



Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Galatasaray'ın gündemine giren ikinci ismin ise Hertha Berlin'den Krzysztof Piatek olduğu ifade edildi. Polonyalı yıldız için girişimlerin kısa sürede başlaması bekleniyor.

Braithwaite,2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer oldu. Danimarkalı santrfor için toplamda 36.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.