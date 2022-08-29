TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey için yapılan teklif ortaya çıktı! İşte Galatasaray'ın yanıtı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek oynadığı futbolla dikkat çeken Sacha Boey'e Avrupa'dan birçok takım talip olmuştu. Serie A ekiplerinden Udinese, 21 yaşındaki sağ bek için sarı-kırmızılılarla resmi teklifini iletirken, Galatasaray'dan İtalyan ekibine yanıt geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray 'da son dönemde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'un talipleri artıyor. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Udinese, sarı-kırmızılı takıma resmi teklif yaptı.

4.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Fanatik'in haberine göre İtalyan ekibi, Sacha Boey için 4.5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı ancak sarı-kırmızılı takım ret cevabı verdi. 21 yaşındaki futbolcuyla Hellas Verona, Monza ve Southampton da ilgileniyor.

"BOEY'İ SATMAYACAĞIZ"

Sacha Boey ile ilgili çıkan transfer söylentilerine teknik direktör Okan Buruk cevap verdi. Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Buruk, Boey'i satmayacaklarını söyledi. Buruk, "Sacha Boey bizimle devam edecek; performans olarak takımın en iyilerinden biriydi" dedi.

KAMPA DAVET EDİLMEMİŞTİ

Bir önceki sezon Rennes kulübündün 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer edilen genç sağ bek bu sezon başında kampa davet edilmemişti. Galatasaray, Avusturya'da çalışmalarını sürdürürken Boey yeni sezon hazırlıklarına Florya'da rezerv takımla devam etmişti.

SAKATLIKLAR SONRASI ŞANS BULDU

Galatasaray'da sağ bekler Dubois ve Omar'ın sakatlanmasının ardından Süper Lig'in ilk haftasında Sacha Boey, rezerv takımdan A takıma dahil edilmişti.

Bu sezon 4 maçın tamamında 90 dakika süre alan Sacha Boey 2021-2022 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştı.