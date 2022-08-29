Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Mücadelede sarı-kırmızılılar net pozisyonlar yakalamasına rağmen, bunları değerlendiremedi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, derbi sonrası G.Saray'ın hücumda facia durumda olduğunu belirtti. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)