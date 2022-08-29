Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterirken tribünler tamamen doldu. Sezonun ilk büyük karşılaşmasında Trabzonspor'un talebi ve İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Son olarak 29 Ekim 2017'de Trabzon deplasmanında maç izleyebilen sarı kırmızılı taraftarların 1764 günlük hasretleri sona erdi.
Galatasaray taraftarları 1764 gün sonra Trabzon'da tribünde!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 1764 gün sonra tribündeki yerini aldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.08.2022- 10:37