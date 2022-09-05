Galatasaray Gaizantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılarda Abdülkerim Bardakcı ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan atıldı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 21:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 21:58
Sarı-kırmızılarda Abdülkerim Bardakcı ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan atıldı.
Abdülkerim maçtaki ilk sarı kartını 31. dakikada görmüştü.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...