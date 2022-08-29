Galatasaray'a yeni sponsor!

Galatasaray Kulübü, tekerlekli basketbol takımı için isim sponsorluk anlaşmasına imza attı. Törende konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey ve sarı-kırmızılılarla 7. kez sponsorluk anlaşması yapan Dinçer Azaphan konuştu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 13:09