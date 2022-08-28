Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Maçtan sonra sarı-kırmızılı ekibin yıldzı ismi Drien Mertens önemli açıklamalarda bulundu. Mertens, "Zor bir maçtı. Son şampiyonla oynadık. Yeni bir şey deniyoruz ve çok yeni bir takımız. Çok sıcaktı ve harika bir atmosfer vardı. Tek eksik goldü bugün için. Yazık oldu." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Maçtan sonra sarı-kırmızılı ekibin yıldzı ismi Drien Mertens önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mertens'in sözleri:

Zor bir maçtı. Son şampiyonla oynadık. Yeni bir şey deniyoruz ve çok yeni bir takımız. Çok sıcaktı ve harika bir atmosfer vardı. Tek eksik goldü bugün için. Yazık oldu.

Birbirimize alışmak için birlikte daha fazla maça çıkmalıyız. Trabzonspor'dan daha çok kazanmayı hak ettik bugün.

Hamsik çok dost canlısı bir insan. Maçtan önce görüştük. Napoli'de de kaptanımdı. Bana hoş geldin dedi. Türkiye'ye geldiğim için mutluyum.