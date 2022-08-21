2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansından istenen verimi alamaması sonrası bu bölgeye takviye yapmaya karar verdi. Cimbom'un gündemine ise Southampton forması giyen Mohamed Elyounoussi geldi. Transferde ise vatandaşları Omar ve Midtsjö'nün devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Kerem ve Yunus'un kötü sezon başlangıcı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için girişimlere hız veren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi için harekete geçti.

VATANDAŞLARI DEVREDE

Alınan bilgilere göre yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli yıldızın kulübü ve menajeriyle temasa geçti. Galatasaray'ın iki Norveçli oyuncusu Midtsjö ve Omar'ın da bu transfer için devreye girdiği ve vatandaşları Elyounoussi'yle görüşme yaptığı belirlendi. 2018 yılında Basel'den 18 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu ardından iki sezon boyunca Celtic'te kiralık oynadı. Geçen sezon Southampton formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Elyounoussi, Premier Lig'de 30 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.

HOCASIYLA SORUN VAR

Bu sezon 3 maçta sadece 61 dakika süre alabilen Norveçli yıldızın Avusturyalı teknik direktör Ralph Hasenhüttl ile sorunlar yaşadığı öne sürülüyor. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Mohamed Elyounoussi, Norveç milli takımının formasıyla 45 maçta görev alıp rakip ağlara 9 gol bıraktı. İki sezon boyunca Celtic'te kiralık forma giyen Elyounoussi başarılı bir performans ortaya koymuştu.

MOHAMED ELYOUNOUSSI KİMDİR?

Mohamed Elyounoussi, 4 Ağustos 1994'te Fas'ın Al-Hoceima kentinde dünyaya geldi. Fas asıllı Norveçli oyuncu, futbola Sarpborg'un altyapısında başladı. Daha sonrasında sırasıyla Molde ve Basel forması giydi.

2018 yazında 18 milyon Euro'ya Southampton'a transfer olduktan sonra 2 sezon Celtic'te kiralık olarak forma giydi. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise Haziran 2023'te sona erecek.