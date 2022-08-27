Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna kattığı yıldızlarla yaz transfer dönemine damga vuran sarı kırmızılı ekip, 2 futbolcuyu daha gündemine aldı. Aslan'ın Fransa'dan 2 yıldızın peşinde olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da, PSG'den gündeme gelen bir başka isim Layvin Kurzawa oldu. Fransız temsilcisinde forma şansı bulamayan 29 yaşındaki sol bekin durumu araştırılıyor.

2024'TE BİTECEK

Sözleşmesi 2024 Haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabildi. Aslan için Fransa'dan bir isim daha dikkat çekiyor. Yeni Asır'ın Fransız basınından derlediği haberde, sarı-kırmızılıların Bordeaux'nun finansal sorunları nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Gine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traore ile ilgilendiği belirtildi.