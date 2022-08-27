Galatasaray, yarın oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, kritik derbide çıkartacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Fotomaç'ın haberine göre Savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmeyen Buruk; stoper ikilisinde Abdülkerim ve Nelsson'a görev verecek. Beklerde ise Van Aanholt ve Boey şans bulacak. Orta alanda yine Torreira ve Oliveira'ya forma vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, savunmada açık vermemek için de hücum opsiyonlarının birinden vazgeçme ihtimali üzerinde duruyor.

Emre Akbaba'nın formsuz olması ve Mertens'in de 90 dakikayı çıkartacak fizik kaliteye ulaşmaması üzerine orta alanda Berkan Kutlu sürprizi yaşanabilir. Bu durumda Oliveira'yı biraz ileri atmayı düşünen Buruk, mücadele gücü yüksek olan Berkan'dan faydalanacak. Kanatlarda Yunus ve Kerem ikilisinin şans bulması bekleniyor. Özellikle Kerem'i top kayıplarıyla ilgili uyaran Buruk, basit oynamasını istedi. İleri uçta görev yapacak Seferovic'in de idmandaki yükselen performansı kritik maç öncesi sevindirici oldu.