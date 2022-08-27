Galatasaray kafilesi derbi için Trabzon'a ulaştı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecekler. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibi taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, kafilede yer alan teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanı Muslera, Gomis ve Mertens'e sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

Sarı-kırmızılı kafile, geniş güvenlik önlemleri altında kampa gireceği otele hareket etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.