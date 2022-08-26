Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken ayrılacak olan isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen Alexandru Cicaldau'ya Fransa'dan talip çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Galatasaray'da bir yandan kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da ayrılacak olan isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

CICALDAU'YA SÜRPRİZ TALİP!

Cimbom'a geçtiğimiz sezon başında Fatih Terim döneminde 6.5 milyon Euro bonservis bedeli transfer edilen Rumen orta saha Alexandru Cicaldau performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz sezon 43 maçta görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon Torreira, Fredrik Midtsjö ve Torreira transferleri sonrası yedek kulübesine çekilen Cicaldau'da flaş bir gelişme yaşandı.

İMZA YAKIN!

Fransız basınında yer alan habere göre Rumen orta saha Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes talip oldu. Haberde transferin bitmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Pazartesi gününe kadar imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi.

İşte Fransız basınına yansıyan o haber…