TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Paulinho transferinde karşı karşıya!

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin Bayer Leverkusen forması giyen Paulinho'nun peşinde olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2022- 13:00