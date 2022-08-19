Galatasaray'a Bertrand Traore transferinde Süper Lig'den rakip!

Galatasaray transfer haberi: Cumhuriyetin 100. yılında hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Aslan'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik patron Okan Buruk'un talimatıyla hücum hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'da gündeme gelen isim ise Bertrand Traore oldu. Ancak bu transferde sarı-kırmızılı rakibe tanıdık bir rakip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 06:40