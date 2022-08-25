Forvet aramaya devam eden Galatasaray son dönemde Sehrou Guirassy üzerinde yoğunlaştı. Görüşmeler devam ederken sarı-kırmızılı takımın teklifi de belli oldu. Fotomaç'ın haberine göre Rennes'te kadro dışı bırakılan Gine asıllı golcü için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunuldu. Kiralama bedelinin 750 bin euro, kesin olmamakla beraber satın alma bedelinin ise 7 milyon euro'yu içerdiği belirtildi. Rennes'in teklife sıcak baktığı 26 yaşındaki oyuncunun ise şu anda Everton'la görüşme halinde olduğu belirtildi. Everton ile Guirassy arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde sonuçlanması bekleniyor. Eğer iki taraf anlaşamazsa başarılı oyuncu Galatasaray forması giyecek. Şimdi gözler İngiliz ekibine çevrildi.

BABASI KAPIYI KAPATMADI

Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Sehrou Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi vermişti. Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temasları sürdürürken babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a da kapıyı açık bıraktı. 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy, Stade Laval B, Lavallois, Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes formaları giydi. Kariyeri boyunca 231 maça çıkan Gine asıllı futbolcu 64 gol atarken oynadığı takımlara 12 de asisst katkısı sundu. Ayrıca çıktığı maçlarda 19 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.