GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Avrupa basını açıkladı! Victor Nelsson Aston Villa'ya gidiyor!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Victor Nelsson'da yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basının haberine göre Danimarkalı stoper, İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'ya gidecek. Yıldız savunmacı ile Olympique Marsilya da ilgileniyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 06:40