GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Avrupa basını açıkladı! Victor Nelsson Aston Villa'ya gidiyor!
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin radarına giren Victor Nelsson'da yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basının haberine göre Danimarkalı stoper, İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Aston Villa'ya gidecek. Yıldız savunmacı ile Olympique Marsilya da ilgileniyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Victor Nelsson'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Sevilla aradan çekilmiş olsa da, Aston Villa ciddi şekilde Danimarkalı stoperle ilgilenmeye devam ediyor. Fotomaç'ın Le Phoceen gazetesinden derlediği habere göre; Diego Carlos'un ciddi şekilde sakatlanmasının ardından Aston Villa transfer dönemi bitmeden önce bir stoper transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, İngiliz kulübünün önceliği... Marsilya oyuncusu Duje Caleta-Car ise B planı... Gerçekten de Steven Gerrard liderliğindeki ekip, Nelsson ile yapılan görüşmelerde bir başarısızlık olması ihtimaline karşı Hırvat milli takımının oyuncusu için kısa süre önce bilgi aldı. Marsilya, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Caleta-Car'ın başlangıç fiyatını 10 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray ise 20 milyon euro fiyat çekti. Bu kez neler olacak bekleyip göreceğiz.