Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Sacha Boey'e talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese ve Hellas Verona, 21 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken hem Avrupa'da hem de Türkiye'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Adı bu yaz birçok kulüple anılan ve Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Sacha Boey'e iki yeni talip çıktı.

BOEY'E 2 TALİP BİRDEN!

Sarı-kırmızılı formayla sezona iyi bir başlangıç yapan Kamerunlu futbolcu, fotomac.com.tr editörlerinden Tuğçe Erginkoç'un Sky Sport'tan derlediği habere göre Udinese ve Hellas Verona'nın radarında... İki takım da defans hattını güçlendirmek için gözüne Galatasaray'ın yıldız ismini kestirdi.

21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Boey bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maça çıktı ve başarılı bir performans ortaya koyarak ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro...