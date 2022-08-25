Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip bir forvet hamlesi yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor. Aslan'ın gündemindeki isim ise Martin Braithwaite. Danimarkalı santrfor için yoğun mesai harcanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Barcelona forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Danimarkalı golcüye Körfez ülkelerinden de teklifler olduğu, Mallorca'nın da resmi teklif yaptığı belirtildi. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

XAVI TAKIMDA ISTEMIYOR

Xavi'nin planlarında yer almayan Danimarkalı forvetle bir süredir sözleşme fesih görüşmeleri yapılıyor.

Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 10 kez de fileleri havalandırdı. Braithwaite, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI

Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Galatasaray'ın gündemine giren ikinci ismin ise Hertha Berlin'den Krzysztof Piatek olduğu ifade edildi. Polonyalı yıldız için girişimlerin kısa sürede başlaması bekleniyor.

Braithwaite, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer oldu. Danimarkalı santrfor için toplamda 36.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.