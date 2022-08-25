Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 6 puan toplayan Galatasaray, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı takımın stoper takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündemine Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen'i almıştı. Norveçli defans oyuncusu kulübüne rest çekerken, Cimbom'un yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Marcao'nun gidişinden sonra yabancı bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın hedefinde Belçika Ligi ekiplerinden Gent'te görev yapan Andreas Hanche-Olsen vardı.

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, bu konuda temaslarına devam ederken, pazarlıklarda orta yol bulunmaya çalışılıyor. Cimbom, son olarak bonservis bedeli olarak 3.5 milyon Euro teklif etti.

SON TEKLİFİ YAPACAKLAR

Belçika temsilcisi ise 4.5 milyon Euro istedi. Fakat oyuncunun bir yıllık sözleşmesinin kalması ve Aslan'a gelmek istemesi nedeniyle Gent'in, Norveçli savunmacıyı kadrosunda tutma ihtimali bir hayli zor gözüküyor.

Bu nedenle 25 yaşındaki futbolcunun transferinde önümüzdeki günlerde Cim Bom'a kolaylık sağlanacağı ön görülüyor. SarıKırmızılılar, ilerleyen günlerde Gent'e son teklifini yapacak ve transferi bitirmeye çalışacak.

ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR?

Andreas Hanche-Olsen, 17 Ocak 1997'de Norveç'in Bodo kentinde dünyaya geldi. Futbola Stabaek'in altyapısında başladı. 2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro'ya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Hanche-Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...