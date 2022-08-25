Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanacak.
Trabzonspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı 2022-2023 sezonunun ilk derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker oldu.
İşte 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
Beşiktaş-Sivasspor: Volkan Bayarslan
Konyaspor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Gaziantep FK-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Karagümrük-Ankaragücü: Çağdaş Altay
Adana Demirspor-Ümraniyespor: Kadir Sağlam
Alanyaspor-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kasımpaşa-Hatayspor: Mert Güzenge
Kayserispor-Giresunspor: Sarper Barış Saka