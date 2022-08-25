Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının hakemleri açıklandı. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak sezonun ilk derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı 2022-2023 sezonunun ilk derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Şeker oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022- 12:39