Galatasaray Okan Buruk önderliğinde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip bu hedefe kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirdi. Aslan, Buruk'un talebi doğrultusunda bir santrfor transferi daha yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor. Bu sebeple oldukça kapsamlı çalışmalar sürerken, gündemdeki oyunculardan birisi de Edinson Cavani'ydi.
Uruguaylı futbolcu Manchester United ile yollarını ayırmıştı. 35 yaşındaki golcünün peşinde ise birçok önemli kulüp bulunuyor. Öte yandan onlardan birisi olan Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi. Edinson Cavani için İspanyol ekibi Villarreal'in devrede olduğu ve bu transferi noktalamaya yakın olduğu kaydedildi.
İspanyol basınından Fulbox'un Unai Emery'nin açıklamalarının ardından yaptığı habere göre; oyuncunun peşinde Boca Juniors, Villarreal, Valencia, Barcelona, Galatasaray, Rayo Vallecano'nun olduğu kaydedildi. Haberin detayında bu kulüplerin içinden mutlu sona ulaşmaya en yakın kulübün Villarreal olduğu kaydedildi.
1987 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
Cavani, Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 15 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti.