Galatasaray yaz transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vurdu. Sarı kırmızılı ekip hücum hattını Seferovic ve Mertens gibi yıldızlarla güçlendirirken bir forvet transferi daha yapmayı planlıyor. Aslan'ın gündeminde ise birçok oyuncu vardı. O isimlerden birisi de Edinson Cavani. Öte yandan İspanyol basını yıldız futbolcunun yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Galatasaray Okan Buruk önderliğinde yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip bu hedefe kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirdi. Aslan, Buruk'un talebi doğrultusunda bir santrfor transferi daha yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor. Bu sebeple oldukça kapsamlı çalışmalar sürerken, gündemdeki oyunculardan birisi de Edinson Cavani'ydi.

Uruguaylı futbolcu Manchester United ile yollarını ayırmıştı. 35 yaşındaki golcünün peşinde ise birçok önemli kulüp bulunuyor. Öte yandan onlardan birisi olan Cimbom'a bu transferde kötü haber geldi. Edinson Cavani için İspanyol ekibi Villarreal'in devrede olduğu ve bu transferi noktalamaya yakın olduğu kaydedildi.

İspanyol basınından Fulbox'un Unai Emery'nin açıklamalarının ardından yaptığı habere göre; oyuncunun peşinde Boca Juniors, Villarreal, Valencia, Barcelona, Galatasaray, Rayo Vallecano'nun olduğu kaydedildi. Haberin detayında bu kulüplerin içinden mutlu sona ulaşmaya en yakın kulübün Villarreal olduğu kaydedildi.

1987 doğumlu futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Cavani, Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig'de geçtiğimiz sezon 15 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti.