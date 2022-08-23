Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan dorukta... 4. hafta maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Ligde son olarak Antalyaspor ile karşılaşan ve 5-2 kaybeden Trabzonspor, Ümraniyespor'u 1-0 ile geçen Galatasaray'ı yenerek taraftarını sevindirmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 12:30