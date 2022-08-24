Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte santrfor hattına takviye yapılması planlanırken Icardi gündeme gelmişti. Arjantinli yıldızın transferine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Galatasaray'da gözler santrfor mevkisine çevrilmiş durumda. İlk 3 maçta atılan 2 golün de oyuna sonradan giren Gomis'ten gelmesi sonrası arayışlar hızlandı.

Süper Lig'de bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, golcü transferinde hata yapmak istemiyor.

Listesine birçok yıldızı alan Cimbom'da Belotti'nin Roma ile anlaşması sonrası Icardi iddiaları artmıştı. Galatasaray yönetiminin Icardi'ye öncelik vermediği kaydedildi.

ICARDI İLK TERCİH DEĞİL!

fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün İtalyan basınından derlediği habere göre; Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray'ın ilk tercihi değil. Wanda Nara ile Galatasaray yönetiminin görüşmeye devam ettiği belirtilse de olmazsa olmaz olarak görülmüyor.

Galatasaray'ın forvette listesindeki diğer isimlere öncelik verdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların golcü transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle aceleci davranmadığı bildirildi.