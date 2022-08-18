Transferde yeniden atağa kalkan Galatasaray'da stoper, santrfor ve kanat mevkileri için harekete geçildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'a El Shaarawy teklifi! Okan Buruk...
Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Roma'da beklediği süreyi bulamayan El Shaarawy için menajeri Galatasaray'a bu oyuncuyu önerdi. İşte Okan Buruk'un Shaarawy detayı...(GS SPOR HABERLERİ)
Stoperde Andreas Hanche-Olsen için girişimlerini sürdüren Aslan, santrforda Belotti'den haber bekliyor.
4 koldan operasyonu sürdüren sarı-kırmızılılarda kanat bölgesini takviye etmek için arayışlar sürüyor.