Yaz transfer döneminde kadrosunu Trezeguet, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat Bardhi, Bartra, Lahtimi ve Denswil takviyeleriyle güçlendiren Trabzonspor, gözünü genç yeteneklere çevirdi.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre bordo-mavililer, 2'si Premier Lig, biri ise Serie A'da oynayan 3 genç ismin transferi için harekete geçti.. Kulüplerinin deneyim kazanması için kiralamaya sıcak baktığı 3 oyuncunun özellikleri şöyle:
PAPE MATAR SARR: İngiltere'de Tottenham takımının formasını giyen Pape Matar Sarr, merkez orta sahada görev yapıyor. 19 yaşında 1.84 boyunda olan Senegalli Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro.
AMAD DIALLO: 20 yaşında 1.73 boyunda olan Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Amad Diallo, Manchester United'da oynuyor. Beşiktaş'ın da istediği Diallo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
LUCIEN AGOUME: Kamerun asıllı Fransız ön libero Lucien Agoume, İtalya'da Inter takımının formasını giyiyor. 22 yaşında 1.85 boyundaki Agoume, sürekli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor.