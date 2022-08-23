Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: 2022/2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden bordo-mavililer, Pape Matar Sarr, Amad Diallo ve Lucien Agoume'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yaz transfer döneminde kadrosunu Trezeguet, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat Bardhi, Bartra, Lahtimi ve Denswil takviyeleriyle güçlendiren Trabzonspor, gözünü genç yeteneklere çevirdi.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre bordo-mavililer, 2'si Premier Lig, biri ise Serie A'da oynayan 3 genç ismin transferi için harekete geçti.. Kulüplerinin deneyim kazanması için kiralamaya sıcak baktığı 3 oyuncunun özellikleri şöyle:

PAPE MATAR SARR: İngiltere'de Tottenham takımının formasını giyen Pape Matar Sarr, merkez orta sahada görev yapıyor. 19 yaşında 1.84 boyunda olan Senegalli Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro.

AMAD DIALLO: 20 yaşında 1.73 boyunda olan Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Amad Diallo, Manchester United'da oynuyor. Beşiktaş'ın da istediği Diallo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

LUCIEN AGOUME: Kamerun asıllı Fransız ön libero Lucien Agoume, İtalya'da Inter takımının formasını giyiyor. 22 yaşında 1.85 boyundaki Agoume, sürekli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor.