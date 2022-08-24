Ligue 1 'de Nantes 'a transfer olan Mostafa Mohamed Fransa Ligue 1 'deki 3.maçında da ilk 11'de yer kendine yer bulamadı. Akşam'ın haberine göre Mostafa Mohamed'in imza töreninde yıldız oyuncu hazır olduğunu belirtse de teknik direktör Antoine Kombouare oyuncuyu fiziksel olarak hazır görmediğini söylemişti.

MOSTAFA MOHAMED HOCASINA YARANAMADI

Sezona PSG'ye karşı 4-0'lık Süper Kupa mağlubiyetiyle başlayan Nantes'ta Ligue 1'de durum hiç iyiye gitmiyor. 3 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde henüz 3 puanla tanışamayan Nantes, 2 beraberlik 1 de yenilgi aldı. Ligin 3. haftasında Marsilya'ya konuk olan Fransız temsilcisinde Mostafa Mohamed sonradan oyuna girerek 1 asist yapsa da eleştirilerin odağında yer aldı.

"BÜYÜK PİŞMANLIK!"

Mostafa Mohamed her ne kadar "Hazırım" demesine rağmen teknik direktör Antoine Kombouare tarafından forma şansı bulmakta zorlanıyor. Fransız basını da Mısırlı yıldızın performansını eleştiriyor. Yıldız oyuncunun gösterdiği performans Nantes taraftarları tarafından da forum sitelerinde, "Büyük pişmanlık!" sözleriyle tepki çekti.

MOSTAFA MOHAMED'İN GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmî maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabilmişti.