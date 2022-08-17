Galatasaray Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti!

Galatasaray Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti!

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Cimbom, yarın saat 20.00’de yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 14:13