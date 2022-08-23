Sarı-kırmızılılarda bu noktada bir süredir gündemde olan Icardi konusunda İtalyanlardan flaş bir iddia geldi.
Oyuncunun menajeri Wanda Nara hafta içinde Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelecek.
Özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle bir adım geride duran sarı-kırmızılara İtalyan basınında çıkan habere göre müjdeli haber geldi.
Haberde Icardi'ye Galatasaray'ın 3 milyon Euro maaş vereceği kalan kısmını ise PSG'nin karşılayacağı ifade edildi.
Expected a meeting this week between #Galatasaray and #WandaNara to try to reach an agreement for Mauro #Icardi from #PSG on loan. Gala are ready to pay €3M as salary, while #Paris will pay the renaining part of the salary. Talks in progress to convince the striker. #transfers https://t.co/r2jcKCiUYB— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2022
Arjantinli futbolcunun sözleşmesi PSG ile 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.