Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Wanda Nara ve transfer...

Galatasaray'da geride kalan 3 haftada sadece 2 gol atılmasının ardından forvet transferine hız verildi. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gündemde olan yıldız forvet için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Okan Buruk'un da ısrarla istediği forvet hakkındaki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 09:41