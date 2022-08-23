Van Aanholt'un performansı sol bek arayışlarını hızlandırdı. Önce Milan'dan Toure şimdi Fenerbahçe'nin de gözdesi Giuseppe Pezella, sarı-kırmızılıların listesine eklendi.

Fotomaç'ın haberine göre, Pezzella önümüzdeki günlerde Parma'dan ayrılmayı planlıyor. Anderlecht ile son müzakerelerin ardından diğer teklifleri de değerlendiren oyuncu ile ilk temas kurulduğu belirtildi. La Liga'dan Getafe de İtalyan sol bek için araştırma yapan bir başka takım... 1997 doğumlu sol kanat oyuncusunun iki yıl sonra sona erecek bir sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen Pezella, kariyeri boyunca çıktığı 166 maçta, 5 gol atıp, 10 da asist yaptı.