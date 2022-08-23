Galatasaray'a Cicaldau teklifi! Sivasspor...
Galatasaray'da Okan Buruk'un gelişinin ardından ilk 11'de fazla şans bulamayan Cicaldau için Sivasspor devreye girdi. Rumen futbolcu için İtalyan ekibi Sampdoria da teklif yapmıştı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.08.2022- 16:51
SİVASSPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.
İTALYA'DAN 5 MİLYON EURO👀
Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.
7.5 MİLYON EURO BEKLENİYOR💥
Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.