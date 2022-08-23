Galatasaray'a Cicaldau teklifi! Sivasspor...

Galatasaray'da Okan Buruk'un gelişinin ardından ilk 11'de fazla şans bulamayan Cicaldau için Sivasspor devreye girdi. Rumen futbolcu için İtalyan ekibi Sampdoria da teklif yapmıştı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 16:51