Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u konuk etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da 3'lü zirve! Transfere onay çıktı
Süper Lig'in 2. haftasında taraftarı ile buluşan Galatasaray, evinde Giresunspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi Çotanaklar 1-0 kazanmayı başardı. Müsabakadan sonra sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk gece yarısı 3'lü zirve gerçekleştirdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Maç boyunca baskılı oynayan sarı-kırmızılı ekip, bir türlü gol bulamadı.
Çotanaklar, Aslan'ı deplasmanda Borja Sainz'ın 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.