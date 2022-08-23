Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftada 6 puan toplayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı takım orta saha bölgesi için Strasbourg'da forma giyen Jean-Ricner Bellegarde'yi gündemine aldı. Cimbom, Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, bu teklif kabul görmedi ve teklifte revize yapılacağı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarının sürdüğü Galatasaray'da Jean-Ricner Bellegarde ismi yeniden gündeme geldi. 2020'nin yaz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılılar ile anılan Fransız oyuncu için devreye girildi. Yeni Asır'ın Fransız basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde için Strasbourg'un kapısını çaldı. 24 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklif edildi fakat Fransız ekibi, bu teklifi reddetti.

Aslan'ın yeni teklifini Strasbourg'a ileteceği aktarıldı. Habere göre Galatasaray, Fransız ekibine 8 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklifinde bulunacak. 2019'da Lens'tan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Strasbourg'a transfer olan Haiti asıllı Fransız orta saha, alt yaş gruplarında da Fransa Milli Takımı forması giymişti.

Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Strasbourg'un ligde oynadığı 3 karşılaşmada da sahaya ilk 11'de çıkan Bellegarde'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.