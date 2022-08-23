GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın genç file bekçisi Berk Balaban İskenderunspor'a kiralandı!
Transfer harekatını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin genç file bekçisi Berk Balaban, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor'a 1 yıllığına kiralandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.08.2022- 19:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022- 20:16
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
İskenderunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban'la anlaşma sağlandığı belirtildi.
Futbolcunun bir yıllığına kiralandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuza İskenderunspor forması altına başarılar diliyoruz." denildi.