Galatasaray transfer haberi: Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Rennes forması giyen Serhou Guirassy oldu. İşte detaylar...

Ümraniyespor galibiyetiyle büyük moral bulan Galatasaray yeniden transfere yoğunlaştı. Seferovic'in beklentilerin altında kalması nedeniyle özellikle forvete takviye yapılması bekleniyor. Bu nedenle uzun süredir Mauro Icardi ve Andrea Belotti'yle ilgilenen ancak bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Everton Teknik Direktörü Frank Lampard'ın da istediği Serhou Guirassy için Rennes'le temas kurdu. Kadro dışı bırakılan Gine asıllı forvet oyuncusunun durumuyla bilgi aldı.

Serhou Guirassy geçen sezon Rennes forması altında 48 maça çıktı, 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray cazip bir ücret teklif ederek 26 yaşındaki yıldızı kadroya katmanın planlarını yapıyor.

TİMUR BABASIYLA GÖRÜŞTÜ!

2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guirassy için sarı- kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazır olduklarını iletti. Rennes yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak Gine Milli Takımı'nı tercih eden Guirassy için Galatasaray'a görüşme yetkisi verdi. Başkanvekili Erden Timur, Guirassy'nin menajerliğini yapan babasıyla temas kurdu. Şartlarını sordu. Oyuncunun babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray'a kapıyı kapatmadı.

BELOTTI'DE KRİTİK HAFTA!

Roma'yı bekleyen Andrea Belotti için bu hafta hareketli geçebilir. Mourinho çok istekli ama Horoz lakaplı oyuncu için önce Felix ve Shomurodov'dan birisinin satışının yapılması gerekiyor. Ganalı için yarın Cremonese ile bir görüşme yapılacak. Bologna ise Özbek oyuncu Shomurodov için çalışıyor. İki oyuncu gitmezse Andrea Belotti için Galatasaray ve Nice ihtimali ortaya çıkabilir.

WANDA NARA KABUL ETMEDİ

Icardi konusunda Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi... Icardi'nin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ancak eşi Wanda Nara'nın Paris'teki lüks hayatı bırakmak istemediği için kocasını gitmekten vazgeçirdiği iddia edildi. ADN Sur'un haberinde, "Galatasaray ikna edemedi. Wanda Nara, PSG'de istenmeyen kocasına yeni alternatifler arıyor" ifadelerini kullandı.