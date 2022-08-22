Geçen sezonu hüsranla kapatan Galatasaray, önümüzdeki yıl bambaşka bir profil çizmek istiyor. 3 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Stoper bölgesindeki alternatifi artırmak isteyen Cimbom'un bu bölge için düşündüğü isimler de ortaya çıktı: Alexandre Penetra, Andreas Hanche-Olsen, Leo Ortiz... İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip Torreira, Oliveira ve Mertens gibi yıldızları kadrosuna katarken, stoper hattına da takviye yapmaya karar verdi.

Marcao, Semih Kaya, Valentine Ozornwafor, Alpaslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan (k) ile yollarını ayıran Cimbom'un kadrosunda bu mevkide Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Christian Luyindama, Gökay Güney ve Emin Bayram bulunuyor.

Luyindama'yı ilk 11'de düşünmeyen ve rotasyon için de yeterli görmeyen G.Saray, Emin Bayram'ın da yeni sakatlıktan çıkması nedeniyle bu bölgedeki alternatifi artırmak için gaza bastı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğtultusunda hareket eden yönetim, ayrıca scout ekibine de tam yetki verdi. İşte sarı-kırmızılıların bu bölge için düşündüğü isimler...

ALEXANDRE PENETRA

Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen Alexandre Penetra, sarı-kırmızılıların listesine girdi. Portekizli stoper geçtiğimiz sezon kulübüyle 34 maça çıkarken 2 gollük katkı sağladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro olarak görülüyor.

ANDREAS HANCHE-OLSEN

Galatasaray'ın Gent'te kariyerini sürdüren Andreas Hanche-Olsen'i listesine aldığı ve Norveçli yıldızla her konuda anlaşıldığı belirtildi. Belçika kulübüyle görüşmeleri sürdüren Cimbom'a, oyuncunun vatandaşı Fredrik Midtsjö de kefil oldu. 2023'te sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

LEO ORTIZ

G.Saray'ın gündemindeki bir diğer isim ise RB Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz olduğu ifade edildi. Cimbom'un ilk teklifinin Brezilya ekibi tarafından reddedildiği ve sarı-kırmızılıların kapıyı 2. teklifle çalacağı kaydedildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro...