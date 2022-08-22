Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de hedefini bu sezon şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başlamıştı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekibe bu transferde rakip çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sol bek bölgesine yeni sezon öncesi Kazımcan Karataş takviyesi yapılmıştı. Cimbom'da, Patrick van Aanholt'ın performansından memnun olunmaması nedeniyle sol bek arayışlarına başlandı. Galatasaray'da sol bek transferinde öne çıkan isim ise Milan forması giyen Fode Ballo-Toure oldu. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Senegalli oyuncu için görüşmelere başlarken konuyla ilgili İtalyan basından flaş bir iddia geldi.

ASLAN'A TRANSFERDE 2 RAKİP BİRDEN!

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray'a Fode Ballo-Toure transferinde rakip çıktı. 25 yaşındaki sol bek için Fransız ekibi Nice ve İngiliz ekibi Nottingham Forest devreye girdi.

Haberde Milan'ın oyuncu için 5-6 milyon Euro bandında bir bonservis geliri beklediği ifade edildi.

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber...

FODE BALLO-TOURE KİMDİR?

Fode Ballo-Toure, 3 Ocak 1997'te dünyaya geldi. Senegalli oyuncu futbola Fransa'nın PSG takımının altyapısında başladı.

Toure 2017 yazında bedelsiz olarak Lille'e transfer oldu. Burada 1.5 sezon forma giyen 25 yaşındaki sol bek, 2019'da 11 milyon Euro bedelle Monaco'nun yolunu tuttu. Burada da 1.5 sezon forma giyen Toure, 2021 yazında Milan'a 5 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Milan formasıyla sadece 12 maçta görev aldı.