Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yeni sezona başladı.
Okan Buruk raporu verdi! İşte Galatasaray'da yolcu isimler
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ayrılacaklar konusunda kararını verdiği ifade edildi. İşte Aslan'da takımdan ayrılacak listesi... (GS spor haberi)
Kadroyu yenileyerek 3 sezonluk şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Aslan, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmanın hesabını yapıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'a mağlup olan sarı kırmızılılar kendi sahasında şok yaşadı.