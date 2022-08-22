Galatasaray'da bu sezon kadroda düşülmeyen ve süre alamayan Taylan Antalyalı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşüyor. Sarı-Kırmızılı takımda 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 42 maçta forma giymişti.
EN CİDDİ TALİP GAZİANTEP FK
Fanatik'in haberine göre, bu sezon Süper Lig maçlarında kadroya giremeyen Taylan Antalyalı için Gaziantep FK Galatasaray'la ve oyuncuyla görüşmelere başladı.
TAYLAN SICAK BAKIYOR
Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı Gaziantep FK'ya gitmeye sıcak bakıyor.
Sarı-Kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Taylan senelik 4.5 milyon TL kazanıyordu.