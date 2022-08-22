Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un az forma şansı verdiği Taylan Antalyalı'ya sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcunun Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da bu sezon kadroda düşülmeyen ve süre alamayan Taylan Antalyalı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşüyor. Sarı-Kırmızılı takımda 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 42 maçta forma giymişti.

EN CİDDİ TALİP GAZİANTEP FK

Fanatik'in haberine göre, bu sezon Süper Lig maçlarında kadroya giremeyen Taylan Antalyalı için Gaziantep FK Galatasaray'la ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

TAYLAN SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı Gaziantep FK'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Taylan senelik 4.5 milyon TL kazanıyordu.