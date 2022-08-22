Flaş transferlerle ön plana çıkan Galatasaray durmak bilmiyor. Mertens, Seferovic ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, savunma hattına da takviye yapmak istiyor. Aslan, Olsen ile Ortiz arasında kaldı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Müthiş bir hücum hattı oluşturan Aslan'da savunmada yapılan üst üste hatalar sonrası stoper transferi daha da önem kazandı. Yönetim fazla zaman kaybetmeden stoper transferini sonuçlandırmak istiyor. Galatasaray, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche Olsen ile büyük oranda anlaşma sağladı. Galatasaray'ın transfer için Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı. Sarı-kırmızılı Yönetimin Gent'i 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Norveçli stoperin Galatasaray'dan alacağı yıllık garanti para da belli oldu.

4 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAK

Takvim'in haberine göre Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 700 bin Euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray, Olsen ile 4 yıllık sözleşme yapacak. Galatasaray, Olsen transferini cepte tutuyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği Leo Ortiz için de girişimler sürüyor. Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen 26 yaşındaki Ortiz için Aslan 4 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Brezilya temsilcisi ise bu rakamı yeterli görmüyor ve 7 milyon Euro istiyor.