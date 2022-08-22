Son dakika haberleri... Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, Galatasaray Nef antrenmanını ziyaret etti ve Galatasaray ekipmanlarıyla bireysel antrenman yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Nef, antrenmanda bir NBA yıldızını konuk etti. Dünyaca ünlü basketbolcu Draymond Green sarı-kırmızılıların çalışmalarını yerinden izledi ve Galatasaray ekipmanlarıyla bireysel antrenman gerçekleştirdi. Galatasaray Nef bu ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

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