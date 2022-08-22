Galatasaray Nef, antrenmanda bir NBA yıldızını konuk etti. Dünyaca ünlü basketbolcu Draymond Green sarı-kırmızılıların çalışmalarını yerinden izledi ve Galatasaray ekipmanlarıyla bireysel antrenman gerçekleştirdi. Galatasaray Nef bu ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
🤜🤛 4 NBA şampiyonluğu bulunan Golden State Warriors'ın ve NBA'in yıldız oyuncularından Draymond Green #YenilmezArmada'nın bugünkü antrenmanını ziyaret etti ve ardından bireysel bir çalışma gerçekleştirdi. pic.twitter.com/AASTweSwyN— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 22, 2022